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محافظ أسوان يكلف برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات خلال العيد

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محافظ أسوان يكلف برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات خلال العيد محافظ أسوان يكلف برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات خلال العيد
فى إطار استعدادات محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك، كلف اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مدير عام الصحة برفع درجة حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة التى يتعرض لها المواطنون، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير السيارات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

كما وجه محافظ أسوان مدير عام بمتابعة عمل المخابز البلدية وأيضاً المطاحن والتأكد من توفيرها للدقيق بكميات مناسبة مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز، للعمل على توفير الخبز بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للجمهور، بالإضافة إلى تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد السلع الضرورية وبأسعار مناسبة بجانب التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء مجدى حجازى على رئيسى شركة المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما على مستوى المحافظة، لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة من أجل إيجاد الحلول الفورية لها، مع سرعة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها، لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة مع مواجهة أى حالات طارئة بها كانقطاع التيار الكهربى أو أى كسور أو انفجار فى الخطوط الرئيسية أو وصلات المياه والصرف الصحى، كما وجه المحافظ قائد مرور أسوان بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق الانضباط فى الشارع والسيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والاختناقات المرورية.

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