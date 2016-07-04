هدوء حول محيط لجان الثانوية العامة فى شمال سيناء

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء هدوءا حول محيطها، وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أنه لم تصل شكاوى من اللجان حتى اللحظة، ولم يبلغ بحالات غياب هذا اليوم.

وبدورهم واصل أهالى من أولياء أمور الطلبة انتظارهم أبنائهم الطلاب فى شوارع جانبية حول محيط لجان مدرستى العريش الثانوية بنين والثانوية بنات فيما أحاطت قوات الأمن كافة اللجان بكردون أمنى.

- بدء امتحان التاريخ والجبر والجيولوجيا للثانوية العامة نظام حديث

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