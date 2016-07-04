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الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 35

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين المتوسط و الأحمر شمالية غربية .

وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة 24 – 35 والإسكندرية 25 – 30.

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