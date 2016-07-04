صور.. المحافظ يبحث رصف الطرق مع رؤساء مدن ومراكز الأقصر

وجه محمد بدر محافظ الأقصر، مسئولي إدارة الطرق بسرعة حصر الطرق الترابية التي تحتاج الي رصف، خاصة في القري والنجوع، مشددًا علي ضرورة وضع معايير تتضمن أولويات للطرق التي تحتاج الي رصف، منها الحركة علي الطريق وربطه بين القري والنجوع، وقابليته للرصف وعدم وجود تعديات مع قياس عرض وطول الشارع، بالإضافة إلي عدة معايير أخري.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي ضم كلا من المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية بالصندوق الاجتماعي، والمهندس خالد فتحي رئيس قطاع البنية الأساسية بالصندوق، والمهندس ناجي زاهر استشاري الصندوق، ومحمود العماري مدير مكتب الصندوق بالأقصر، ومحمد عباس مدير وحدة الاشغال بمكتب الصندوق بالأقصر، وقيادات مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مدير المديرية، والمهندس سيد شيباني مدير إدارة المشروعات بالمديرية.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع كيفية اختيار الطرق التي تحتاج الي رصف، من خلال المنحة المقدمة من الصندوق الاجتماعي، بقيمة 8.5 مليون جنيه للرصف بالأقصر، حيث استعرض مسئولي الطرق بالمحافظة عدة طرق، بمدن إسنا وأرمنت، منها طرق بقري الرياينة والمحاميد والكيمان والدير.

و وجه بدر باستدعاء رؤساء المدن والمراكز ورؤساء هذه القري، وعقد اجتماع عاجل معهم لعرض موقف الطرق بالكامل، و وضع الأولويات وترتيبها للشوارع التي تحتاج الي رصف، و وضعها في الخطة تمهيدًا لرصفها في اقرب وقت.