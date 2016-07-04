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بدء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة و«التعليم» تؤكد: لم يتم تسريب الأسئلة

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بدء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة و«التعليم» تؤكد: لم يتم تسريب الأسئلة بدء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة و«التعليم» تؤكد: لم يتم تسريب الأسئلة

طلاب أمام لجان امتحانات ثانوية عامة (أرشيفية)

بدء منذ قليل، امتحان مادة الجيولوجيا و العلوم البيئية لشعبة العلوم، والرياضيات البحتة ( جبر و الهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ( 2015/2016) (نظام حديث) .

 

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، منذ قليل، أنه لم تشهد غرفة العمليات المركزية بالوزارة أو أي من الغرف الفرعية على مستوى الجمهورية حتي بدء الامتحان أي تسريب لأوراق الأسئلة حيث تم متابعة وصول جميع الأسئلة إلى لجان سير الامتحان والاطمئنان على انتظام سير الامتحان.
> وتؤكد الوزارة أن الامتحانات التي قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها هي امتحانات لا صلة لها بالامتحان الحقيقي، ومن ثم تُهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الامتحانات المزيفة التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف تشتيت جهود الطلاب، بما يؤثر عليهم بالسلب خلال أداء الامتحانات.

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