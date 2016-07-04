تعرف على نظام غذائى صحى لمريض السكر

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" نصائح لنظام غذائى خاص بمرضى السكر، ويتضمن الآتى:

1- النظام الغذائى يجب أن يكون عالى الألياف: ينبغى أن يحتوى النظام الغذائى على الألياف بكميات كبيرة للسيطرة على مرض السكر، ويجب أن يشمل اللبن والفاكهة الموسمية الطازجة والخضراوات الخضراء، ويجب التذكر أن الاعتدال هو مفتاح الحفاظ على نظام غذائى صحى.

2- استهلاك الفاكهة الغنية بالألياف: مثل التفاح والجوافة والبرتقال والكمثرى، فهى غنية بالألياف وجيدة لضبط مستوى السكر فى الدم.

3- من الأفضل اتباع نظام غذائى مقسم إلى 5 وجبات صغيرة بدلا من استهلاك 3 وجبات كبيرة، فهذا لا يسمح بحدوث ارتفاع مفاجئ للسكر فى الدم ويساعد فى الحفاظ على مستواه.

4- اختيار اللحوم الخالية من الدهون: بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون اتباع نظام غذائى غير نباتى، يجب أن يكون تجنب واستهلاك المأكولات البحرية والدجاج.

5- شرب الكثير من السوائل والحد من تناول الكحول، وذلك لطرد السموم من الجسم وتجنب الكحول والحفاظ على نظام غذائى صحى.

6- ووفقا للخبراء فيجب أن تكون نسبة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون فى النظام الغذائى لمريض السكر هى 20-20-60.

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