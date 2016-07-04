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تعرف على أسباب تحريض عجوز الإسماعيلية لفتاته على قتل أسرتها بالسم

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تعرف على أسباب تحريض عجوز الإسماعيلية لفتاته على قتل أسرتها بالسم تعرف على أسباب تحريض عجوز الإسماعيلية لفتاته على قتل أسرتها بالسم
وجهت النيابة العامة بالإسماعيلية، برئاسة المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية تهمتى التحريض على القتل وممارسة الجنس مع قاصر إلى المتهم " فتحى" عجوز الإسماعيلية حبيب التلميذة" شيماء " قاتلة والدها بالسم.

وقال العجوز فى أقواله أمام النيابة: "أنا بحب شيماء ومش ممكن استغنى عنها.. وكنت عاوز أتجوزها لكن أبوها رفضنى وطردنى من بيته فقررت التخلص منه علشان حبيبتى".

وأضاف العجوز فى أقواله أمام النيابة: "عندما طلبت من شيماء وضع السم لأسرتها علشان نتخلص منهم ويحلو لنا الجو ونعيش على راحتنا وافقت على الفور لأنها متعلقة بى جدا".

وقال أحد جيران التلميذة " شيماء" أن أمها عقب خروجها من المستشفى أصيبت بصدمة عصبية فور علمها بواقعة قيام ابنتها الوحيدة بدس السم لها ولوالدها ولشقيقيها، مما أدى إلى مقتل الأب مسموما ونجاة الأم والشقيقين.

وأضاف الجار أن الأم أغلقت باب منزلها على نفسها هى وطفليها، وتعيش فى حالة نفسية سيئة غير مصدقة ما حدث من ابنتها الطفلة رافضة لقاء اى شخص من جيرانها أو أقاربها.


>- اعترافات طفلة الإسماعيلية قاتلة والدها من أجل عشيقها العجوز.. شيماء: حبيبى ومستعدة أقتل أهلى كلهم علشانه.. مكنتش أعرف حاجة وأول مرة مارس الجنس معى كنت فى 4 ابتدائى.. وضعت السم بالأكل عشان أفضل معاه
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