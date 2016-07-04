سعر الذهب اليوم في مصر الأثنين 4/7/2016 فى الصاغة والسوق العالمية

شهد سعر الذهب فى مصر مع بداية الأسبوع استقرارا ملحوظ علاوة على السوق العالمية، حيث وصل سعر العيار 21 والذي يقيل عليه الغالبية العظمى من المصرين نظرا لمتانة ولبضا لسرعة البيع عند الاحتياج وبتكلفة اقل من العيار الأفل .

بلع سعر بيع الذهب في محلات الصاغة لعيار 21 400 جنيها مصريا، ويعتبر هذا السعر منخفضا عما كان عليه في الأسبوع السابق، حيث وصل سعر الجرام من الذهب في السوق المصرية إلى 410 جنيها مصريا والسبب وراء هذا الارتفاع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والعملة الموحد “اليورو” .

والذي سبب إرباك في الاتجاه الاقتصادي العالمي والذي وجه رؤس الأموال إلى الذهب وهو الأكثر أمانا واستقرار من العملات،ولكن في السوق المصري يختلف الوضع قليلا فسعر الذهب يرتبط ارتباط متوازي مع سعر الدولار الأمريكي، وبما أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتفع فيؤدى هذا إلى ارتفاع سعر الذهب وسوف نوافيكم بتقرير شامل عن سعر الذهب في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأثنين 4/7/2016

سعر الذهب عيار 24 بلغ 457 جنيه

سعر الذهب عيار 21 بلغ 400 جنيه

سعر الذهب عيار 18 بلغ 343 جنيه

سعر أوقية الذهب 14219 جنيه

سعر جنيه الذهب 3200 جنيه

سعر كيلو الذهب 457127 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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