سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر الاثنين 4-7-2016 العملة الأمريكية ترتفع مجددا

تزامن ارتفاع الذهب مع ارتفاع الدولار معًا، فتخذا كلًا منهم نفس الاتجاه في الصعود، تاركين الجنيه المصري باكيًا على شعبه الذي سيواجه ارتفاع شديد في الأسعار الأيام القليلة القادمة، وليس هناك حل لهذه المشكلة إلا عند انخفاض الجنيه المصري، وهذا ما أشار إليه طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري، ويرى الكثيرون أن هذا الحل هو طوق النجاة للشعب المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء:

وصل سعر الدولار في السوق السوداء من 11.05 جنيهًا مصريًا إلى 11.25 جنيهًا مصريًا، وذلك بسبب زيادة الطلب عليه.

سعر الدولار في البنوك:

جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك كما هي بالأمس، حيث سجل سعر صرف الدولار إلى 8,80 جنيهًا مصريًا.

شبكةعيونالإخبارية

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