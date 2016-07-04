4 خطوات تساعدك على تقليل تناول الطعام فى إجازة العيد

ينجذب الكثيرون فى الأعياد إلى تناول العديد من الأكلات الدسمة غير الصحية، وهو ما يزيد من وزنهم وتراكم الدهون بين أعضاء الجسم.

ويقدم الموقع الأمريكى "MENSFITNESS" خطوات للتحكم فى كميات الطعام التى تزيد من الدهون فى الجسم، خاصة على ولائم الأعياد المتنوعة، ومن هذه الخطوات.

1. لا تشعر بالجوع

2. تناول الطعام ببطء

3. ممارسة الرياضة

4. عدم امتلاء البطن

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>ولتحقيق ذلك يجب أن تتناول وجبات صغيرة فى الحجم وفى نفس الوقت كثيرة قد تصل إلى 6 أو 7 وجبات، وهذه الأطعمة لا تحتوى على دهون أو سعرات حرارية، حيث إن هذه الوجبات تعمل على سد إحساس الشعور بالجوع، حيث يتوجه البعض للأطعمة الدسمة عند الشعور بالجوع.>يمكن ان تستغرق أكثر من 12 دقيقة فى تناول الوجبة الواحدة عن طريق البطء فى مضغ الطعام للسماح للجسم بهضم الطعام بصورة صحيحة.>ممارسة الرياضة أمر مهم، ولكن يصبح ضروريا للغاية فى حالة تناول أحد الوجبات الدسمة الخاصة بالولائم لحرق هذه الدهون، والرياضة قد تكون بالذهاب إلى صالات الجيم أو السير لمدة ساعة فى خط مستقيم دون توقف.>يمكن التحكم فى ذلك عن طريق القيام قبل الانتهاء من كل كمية الطعام والانتظار 5 دقائق ستشعر بالشبع بطريقة تلقائية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك وجبة أخرى بعد ساعتين وبالتالى فلن تشعر بالجوع.