أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأساطير الأكثر شيوعا حول الصحة النفسية.. أشهرها "الاكتئاب يعنى الحزن"

Google+ Print
الأساطير الأكثر شيوعا حول الصحة النفسية.. أشهرها "الاكتئاب يعنى الحزن" الأساطير الأكثر شيوعا حول الصحة النفسية.. أشهرها "الاكتئاب يعنى الحزن"
كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، 3 أساطير أكثر شيوعا حول الصحة النفسية، وتتضمن الآتى:

1- من الخرافات أن الحزن هو الاكتئاب، فكل شخص له حالات يمر بها صعودا وهبوطا، وفى بعض الأحيان قد تشعر أن حالتك النفسية سيئة وتشعر بالحزن عند فقدانك شخص تحبه، وفى هذه الحالة يقول الأشخاص إن هذه الحالة هى الاكتئاب، لكن هذه الحالة لا تعنى الاكتئاب. فالاكتئاب هو اضطراب تدنى الحالة المزاجية طويلة الأمد، كما أنه يؤثر على قدرتك فى القيام بأمور الحياة اليومية وتفقد متعة الاستمتاع بالحياة.

2- من الخرافات أن مرض الوسواس القهرى مرتبط بالنظافة: لكن الحقيقة أن الوسواس القهرى هو فكر غير مرغوب فيه أو صورة تدخل مرارا فى عقلك وتتحكم بالشخص إلى حد كبير، وهناك أنواع مختلفة من الوسواس القهرى واحدة منها لا تدور حول النظافة أو التلوث، ولكن تشمل أنواعا أخرى من الوسواس تشمل دخول أفكار دخيلة إلى المخ.

3- وحسب التقرير فمن الخرافات الأخرى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية لديهم عنف وعدوانية، لكن هذا غير حقيقى، لأن الأشخاص المصابين بالفصام هم أكثر خطرا على أنفسهم وليس الآخرين، كما أن بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض قد يصبحون عنيفين بسبب المعتقدات الوهمية عنهم واستخدام المخدرات أو الكحول.

- الحالة النفسية السيئة قد تعرضك للإصابة بأمراض القلب وخلل الهرمونات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365