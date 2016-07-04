الأساطير الأكثر شيوعا حول الصحة النفسية.. أشهرها "الاكتئاب يعنى الحزن"

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، 3 أساطير أكثر شيوعا حول الصحة النفسية، وتتضمن الآتى:

1- من الخرافات أن الحزن هو الاكتئاب، فكل شخص له حالات يمر بها صعودا وهبوطا، وفى بعض الأحيان قد تشعر أن حالتك النفسية سيئة وتشعر بالحزن عند فقدانك شخص تحبه، وفى هذه الحالة يقول الأشخاص إن هذه الحالة هى الاكتئاب، لكن هذه الحالة لا تعنى الاكتئاب. فالاكتئاب هو اضطراب تدنى الحالة المزاجية طويلة الأمد، كما أنه يؤثر على قدرتك فى القيام بأمور الحياة اليومية وتفقد متعة الاستمتاع بالحياة.

2- من الخرافات أن مرض الوسواس القهرى مرتبط بالنظافة: لكن الحقيقة أن الوسواس القهرى هو فكر غير مرغوب فيه أو صورة تدخل مرارا فى عقلك وتتحكم بالشخص إلى حد كبير، وهناك أنواع مختلفة من الوسواس القهرى واحدة منها لا تدور حول النظافة أو التلوث، ولكن تشمل أنواعا أخرى من الوسواس تشمل دخول أفكار دخيلة إلى المخ.

3- وحسب التقرير فمن الخرافات الأخرى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية لديهم عنف وعدوانية، لكن هذا غير حقيقى، لأن الأشخاص المصابين بالفصام هم أكثر خطرا على أنفسهم وليس الآخرين، كما أن بعض الأشخاص المصابين بهذا المرض قد يصبحون عنيفين بسبب المعتقدات الوهمية عنهم واستخدام المخدرات أو الكحول.

- الحالة النفسية السيئة قد تعرضك للإصابة بأمراض القلب وخلل الهرمونات

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