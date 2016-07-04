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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 887 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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مصر 365

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