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ضبط 339 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالعجوزة

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ضبط 339 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالعجوزة ضبط 339 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالعجوزة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 339 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص بمنطقة العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت معلومات لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "عسل النحل" مجهولة المصدر والخالية من أى مستندات تفيد مصدرها، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 339 عبوة عسل نحل مدون عليها علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.


>شرطة التموين تضبط 616 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص بعابدين
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مصر 365

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