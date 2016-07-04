بالفيديو والصور.. محافظ الفيوم يكرم 72 من حفظة القرآن الكريم

كرم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم 72 من حفظة القرآن الكريم كاملاً، خلال الحفل الذى أقامته جمعية الشبان المسلمين بالفيوم، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود الهوارى رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، والدكتور عبد الحكم صالح سلامة العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والمستشار الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين، وجمع من المكرمين وأسرهم.

خلال كلمته أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته بتكريم حفظة كتاب الله، وحثهم على المزيد من الجهد، وأن يجعلوا من القرآن العظيم نبراساً لحياتهم، ومن مثله وعظاته نهجاً فى شتى أمورهم، وأن يعملوا كالجسد الواحد، مؤكداً لهم أن حملة كتاب الله هم مشاعل للعلم، وأمل الغد، ورجال المستقبل.

وفى نهاية الحفل سلم محافظ الفيوم 72 من الفائزين شهادات التقدير والجوائز المالية، والتى شارك فيها264 متسابقاً من الجنسين، ممن لا يزيد سنهم عن 20 عاماً.

وعلى هامش الاحتفالية كرم المحافظ الأطفال المشاركين بالمسابقة الداخلية الخاصة بأبناء أعضاء جمعية الشبان المسلمين.



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محافظ الفيوم يكرم طفلة



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منصة التكريم



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محافظ الفيوم يكرم طفلا حافظا للقرآن



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جانب من التكريم



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تكريم طفلة حافظة للقرآن الكريم

بالصور.. محافظ مطروح يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم

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