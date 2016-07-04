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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 24 35 الإسكندرية 25 30 مطروح 22 29 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 بلطيم 25 31 الإسماعيلية 24 36 السويس 25 37 العريش 21 34 نخل 21 37 طابا 20 37 الطور 26 35 مرسى علم 30 38 الغردقة 27 39 شرم الشيخ 29 38 رفح 20 33 كاترين 18 30 سيوة 21 38 المنيا 24 37 الفيوم 24 36 رأس سدر 25 37 أبوسمبل 27 41 وسط الدلتا 25 35 أسيوط 23 37 سوهاج 24 38 الأقصر 26 41 أسوان 27 42 شلاتين 27 40 حلايب 29 38 الوادى الجديد 26 40 قنا 27 40 نويبع 27 37 السلوم 22 32.

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