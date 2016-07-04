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"الزراعة" تطرح 6500 رأس عجول حية بالأسواق فى العيد لمواجهة غلاء الأسعار

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"الزراعة" تطرح 6500 رأس عجول حية بالأسواق فى العيد لمواجهة غلاء الأسعار "الزراعة" تطرح 6500 رأس عجول حية بالأسواق فى العيد لمواجهة غلاء الأسعار
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال 6500 رأس من العجول الحية "ذبيح فورى" خلال الساعات المقبلة، من السودان والمجر وأكرانيا وإسبانيا وهى الدفعة الثانية التى يتم استيرادها، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار فى عيد الفطر المبارك،خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم الحمراء فى تلك الفترة.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التى تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة على الكميات المستوردة، من الدول المسموح بها الاستيراد، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية، خالية من الأمراض، مشيرا إلى أن جميع الماشية واللحوم المستوردة، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية المصرية.

وأوضح جاد المولى، أن محاجر الهيئة على أتم استعداد لاستقبال أى شحنات من العجول الحية الواردة لمصر، من دول الاستيراد التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد خلال الساعات المقبلة تطرح بالأسواق استعداد لعيد الفطر المبارك أو بعد العيد، وذلك بعد تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية المستوردة،والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات.


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