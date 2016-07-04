استطلاع هلال "شوال" اليوم ..وفلكيا عيد الفطر الأربعاء بجميع الدول العربية

تستطلع اللجان الشرعية والعلمية، المكونة من ممثلى دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية وهيئة المساحة المصرية ووزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، هلال شهر شوال للعام الهجرى وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور أسامة رحومة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى،لـ"اليوم السابع " ، أن عدد اللجان التى تقوم بالرصد يبلغ عددها من 7 إلى 12 لجنة، حيث يحدد عدد اللجان التى ستتولى الاستطلاع حسب الإمكانات المتاحة، وظروف المناطق التى سيتم الرصد بها، موضحا أنها توزع بجميع أنحاء الجمهورية من الشمال وحتى أقصى الجنوب .

وأضاف رحومة، أن عدد أعضاء اللجنة يصل إلى 15 فردا يمثلون دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف وهيئة المساحة والمعهد بالإضافة إلى قيادات أمنية لتأمينها، موضحا أن المركز الرئيسى فى عملية الرصد يكون بمرصد حلوان حيث يعد المكان الذى يتلقى كافة الرؤى من اللجان بالمحافظات ويبلغ بالرؤية الشرعية دار الإفتاء والجهات المختلفة .

وأشار إلى أن جميع الدول العربية ستفطر هذا العام سويا، مضيفا أن جميع الدول الاسلامية يغرب فيها الهلال قبل الشمس وستكون فيها فترة المكث بالسالب يوم الاثنين "يوم الرؤية " ، الأمر الذى يؤكد أن رمضان 30 يوميا بإجمالى ساعات صوم 475 ساعة فى مصر .

من جانبه أعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدة شهر رمضان لهذا العام، فلكيا، ستكون 30 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الكريم سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 يوليو، وسيكون يوم الأربعاء 6 يوليو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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