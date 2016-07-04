سليم الجبورى: الإجراءات التى اتخذها العبادى لتأمين بغداد مهمة

وصف رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، الخطوات الإجرائية التى اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادى، بعد زيارته لموقع تفجير كرادة الإرهابى، ومنها سحب أجهزة كشف المتفجرات اليدوية، قائلا "إن الإجراءات التى اتخذها العبادى مهمة والمؤسسات الأمنية معنية بتأمين حياة المواطن".

وأوضح الجبورى- فى تصريح صحفى- أن سرعة التعامل مع الأحداث من قبل الحكومة يؤكد إدراكها خطورة المرحلة ويضعف من فرص الإرهاب فى تكرار استهدافه للمواطنين العزل.. داعيا المؤسسات الأمنية إلى تحمل كامل مسؤولياتها فى الحفاظ على أمن المواطن ومحاسبة كافة العناصر المقصرة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، طلب من وزير الداخلية محمد سالم الغبان، سرعة نصب أجهزة كشف السيارات المفخخة "رابسكان" على جميع مداخل العاصمة العراقية (بغداد) لتعزيز الوضع الأمنى.. داعيا- وفق قرارات اتخذها اليوم لتعزيز الوضع الأمنى، بعد انفجار الكرادة وسط بغداد الذى أسفر عن مقتل 168 وإصابة 185 آخرين- قيادة العمليات المشتركة بتكثيف الاستطلاع الجوى والجهد الاستخبارى فوق العاصمة والمناطق المحيطة لكشف تحركات الإرهابيين.

ووجه الجبورى، قيادة عمليات بغداد بالإسراع فى استكمال وإنجاز "حزام بغداد" الأمنى بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد لتنفيذ المشروع، وطالب جميع الأجهزة الأمنية بسحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا من طراز (آى دى آى) من السيطرات الأمنية، لتعيد وزارة الداخلية فتح التحقيق فى صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التى ساهمت فيها.

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