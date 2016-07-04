أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الفيوم يكرم 72 من حفظة القرآن الكريم

Google+ Print
كرم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم 72 من حفظة القرآن الكريم كاملاً، خلال الحفل الذى أقامته جمعية الشبان المسلمين بالفيوم، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود الهوارى رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، والدكتور عبد الحكم صالح سلامة العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والمستشار الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين، وجمع من المكرمين وأسرهم.

خلال كلمته أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته بتكريم حفظة كتاب الله، وحثهم على المزيد من الجهد، وأن يجعلوا من القرآن العظيم نبراساً لحياتهم، ومن مثله وعظاته نهجاً فى شتى أمورهم، وأن يعملوا كالجسد الواحد، مؤكداً لهم أن حملة كتاب الله هم مشاعل للعلم، وأمل الغد، ورجال المستقبل.

وفى نهاية الحفل سلم محافظ الفيوم 72 من الفائزين شهادات التقدير والجوائز المالية، والتى شارك فيها264 متسابقاً من الجنسين، ممن لا يزيد سنهم عن 20 عاماً.

وعلى هامش الاحتفالية كرم المحافظ الأطفال المشاركين بالمسابقة الداخلية الخاصة بأبناء أعضاء جمعية الشبان المسلمين.

7201645174727868941
>

محافظ الفيوم يكرم طفلة

7201645174727868942
>

منصة التكريم

7201645174727868943
>

محافظ الفيوم يكرم طفلا حافظا للقرآن

7201645174727868944
>

جانب من التكريم

7201645174727868945
>

تكريم طفلة حافظة للقرآن الكريم

بالصور.. محافظ مطروح يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365