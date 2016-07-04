4 نصائح سريعة لعلاج حب الشباب.. تعرف عليها

إذا كنت تعانى من حب الشباب، وترغب فى الذهاب إلى الساحل مع أصدقائك فإن مظهرك الخارجى قد يسبب لك الشعور بالألم. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن حب الشباب من مشاكل الجلد الأكثر شيوعا والتى تتواجد فى الجسم بأكمله وليس الوجه فقط، حيث يحدث ذلك بسبب الاختلالات الهرمونية والإجهاد والنظام الغذائى غير الصحى.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح سريعة المنزلية لعلاج حب الشباب من الجسم، وتتضمن الآتى:

>1- خل التفاح: فهو يساعد على حل مشاكل الشباب، لأنه يحتوى على مضادات البكتيريا، كما أن هذا الخل يمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات لتهدئة البشرة.

>2- زيت شجرة الشاى: يحتوى خصائص مضادة للجراثيم لقتل البكتيريا التى تسبب حب الشباب، كما إنه مطهر للبشرة.

>3- الملح الإنجليزى: يحتوى على خصائص تنشط إنزيمات الجسم وقدرته على امتصاص فيتامين د والزنك، ويبقى البشرة بحالة جيدة.

>4- الشاى الأخضر: واحد من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج حب الشباب فى الجسم، كما إنه يحافظ على البشرة رطبة ويزيل أى نوع من الالتهاب.

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