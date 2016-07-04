سفارتنا في كندا تواكب روحانيات رمضان بفعاليات خيرية

تحاور «البيان» سفراء وقناصل الإمارات في الدول المختلفة، ملقية الضوء على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج لإطلاع القارئ على الدور المحوري الذي تؤديه في هذه الدول.

وساهمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثاتها الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في بناء علاقات متينة قائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم، وبلغ عدد البعثات التمثيلية للدولة في الخارج 102 بعثة منها 80 سفارة و18 قنصلية و4 بعثات دائمة، فيما بلغ عدد بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة 110 سفارات و73 قنصلية و16 منظمة دولية.

تشارك السفارة الإماراتية في أوتاوا بكندا فرحة الجاليات الإسلامية بشهر رمضان المبارك، عبر تنظيم العديد من الفعاليات الرمضانية الخيرية التي تشمل برنامج إفطار الصائم، بالإضافة إلى توزيع المصاحف على المساجد الكندية وتنظيم الإفطار الجماعي.

ساعات الصيام

وتحدث السفير محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى أوتاوا بكندا، لـ«البيان» عن أجواء الشهر الكريم، قائلاً: «تشارك الجالية الإماراتية المقيمين في مختلف مدن كندا إخوانهم المسلمين من باقي دول العالم من المواطنين المهاجرين إلى كندا مشاعر شهر رمضان المبارك، بما في ذلك التردد على المساجد وحضور الإفطار الجماعي وأداء صلاة التراويح والعيد وزيارة بعضهم البعض».



> وأضاف: «تتفاوت ساعات الصيام في كندا حسب المناطق، حيث يمتد وقت صلاة المغرب في الصيف ليصل إلى حوالي الساعة التاسعة مساء في بعض المناطق، وتشارك السفارة في مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياحية المنظمة في العاصمة الكندية، سواء منها التي تشرف عليها بلدية أوتاوا أو التي ترعاها الجمعيات الإسلامية والعرقية لتخليد الاحتفال بالمناسبات الدينية، بما فيها حفلات عيدي الفطر والأضحى، والتي عادة ما يعرض أثناءها جوانب الثقافة والتراث الإماراتي بما فيها المأكولات الشعبية الوطنية والزي التقليدي، وتوزع خلالها الكتيبات الإعلامية والأقراص المدمجة التي تحتوي على معلومات وافية من مختلف أوجه الحياة في المجتمع الإماراتي».

جاليات

وتابع: «توجد في كندا الجاليات الإسلامية من شتى بقاع العالم، وعادة ما تتناول الوجبات الرمضانية، بما في ذلك الأطعمة الخليجية عموماً التي تتوفر في جميع المحلات التجارية».

أنشطة متنوعة

وعدد السفير محمد سيف هلال الشحي أبرز الأنشطة والفعاليات التي تنفذها البعثة خلال شهر رمضان المبارك وتمولها المؤسسات الخيرية في الدولة وتشمل برنامج إفطار الصائم بالمساجد الكندية والذي تتكفل به كل من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، بالإضافة إلى برنامج الحج والذي تتكفل به مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة آل مكتوم الخيرية، كما تنفذ السفارة مشروع الأضاحي نيابة عن جمعية الشارقة الخيرية.



> ولفت إلى أن السفارة قامت بتوزيع 1398 من المصحف الشريف على المساجد بالعاصمة أوتاوا ومونتريال نيابة عن هيئة آل مكتوم الخيرية وحكومة دبي التي تكفلت بإرسال المصاحف للسفارة، كما تقوم السفارة بإحالة التبرعات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إلى المساجد والجمعيات الإسلامية.



> وعن الاستعدادات لعيد الفطر المبارك قال الشحي «تنظم الجاليات الإسلامية بالتنسيق مع المساجد الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بعد أداء صلاة العيد، بتوفير الصالات الضخمة التي يتم فيها عرض أنواع الطعام لجميع الجاليات والتراث القومي، وتوفير وسائل الترفيه للأطفال والكبار، حيث يتلاقى المسلمون من جميع الأطياف في هذا اليوم المبارك».

200 جنسية



> تقع كندا في الجزء الشمالي من قارة أميركا الشمالية وتبلغ مساحتها ما يزيد على 9.9 ملايين كيلو متر مربع، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث اتساع الرقعة الجغرافية بعد روسيا.

وتأسست كندا كدولة مستقلة عن التاج البريطاني في عام 1867 وتتكون من 10 مقاطعات و3 أقاليم، ومن العوامل التي ساهمت في نموها الديمغرافي زيادة موجات الهجرة من معظم بقاع العالم، حيث يحتضن المجتمع الكندي أكثر من 200 من العرقيات والأجناس، إضافة إلى السكان الأصليين مما يجسد مدى تنوعها الثقافي واللغوي.



> ورغم ما يعرف عن كندا من شدة البرودة وقساوة الطقس وتراكم الثلوج والجليد في فصل الشتاء الذي قد يمتد لنحو ستة أشهر إلا أن معظم الكنديين يعيشون في الأطراف الجنوبية للبلاد، حيث الطقس أكثر اعتدالاً وأقل برودة.