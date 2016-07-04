أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"حقوق الإنسان" بالبرلمان:نجهز لزيارة السجون عقب إجازة عيد الفطر

Google+ Print
"حقوق الإنسان" بالبرلمان:نجهز لزيارة السجون عقب إجازة عيد الفطر "حقوق الإنسان" بالبرلمان:نجهز لزيارة السجون عقب إجازة عيد الفطر
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لـ" اليوم السابع" إن اللجنة تجهز لزيارة مرتقبة للسجون عقب عيد الفطر المبارك لإعداد مذكرة حول متظاهرى "يوم الأرض" وغيرهم من المسجونين على ذمة ما وصفها بـ"قضايا رأى" كفرقة أطفال الشوارع لعرضها على الرئيس.

كان جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد أن التقرير السنوى للمجلس بشأن أوضاع الحريات تم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى و مجلسى الوزراء و النواب.

وأضاف فهمى ،لـ"اليوم لسابع"، أن المجلس برئاسة محمد فايق جدد مطالبته لعقد لقاء مع الرئيس لإطلاعه على آخر الأوضاع بشأن حقوق الإنسان.


>جبهة الدفاع عن الحريات تطالب فى بيان لها بالإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365