"حقوق الإنسان" بالبرلمان:نجهز لزيارة السجون عقب إجازة عيد الفطر

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لـ" اليوم السابع" إن اللجنة تجهز لزيارة مرتقبة للسجون عقب عيد الفطر المبارك لإعداد مذكرة حول متظاهرى "يوم الأرض" وغيرهم من المسجونين على ذمة ما وصفها بـ"قضايا رأى" كفرقة أطفال الشوارع لعرضها على الرئيس.

كان جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد أن التقرير السنوى للمجلس بشأن أوضاع الحريات تم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى و مجلسى الوزراء و النواب.

وأضاف فهمى ،لـ"اليوم لسابع"، أن المجلس برئاسة محمد فايق جدد مطالبته لعقد لقاء مع الرئيس لإطلاعه على آخر الأوضاع بشأن حقوق الإنسان.

جبهة الدفاع عن الحريات تطالب فى بيان لها بالإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى

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