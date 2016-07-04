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كردستان العراق: استهداف الإرهابيين للمواطنين لن يغطى على هزائم "داعش"

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كردستان العراق: استهداف الإرهابيين للمواطنين لن يغطى على هزائم "داعش" كردستان العراق: استهداف الإرهابيين للمواطنين لن يغطى على هزائم "داعش"
نبهت رئاسة إقليم كردستان العراق إلى أن استهداف الإرهابيين فى تنظيم "داعش" لحياة واستقرار المواطنين العراقيين لن يغطى على هزائمهم وخسائرهم ولن يصلوا أبدا إلى مبتغاهم وسيكون مصيرهم الفشل والدمار والاندحار.

وأدانت رئاسة الإقليم- فى بيان صحفى مساء اليوم- تفجير الكرادة الإرهابى وسط مدينة بغداد والذى راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والمصابين. وقالت " أن الإرهابيين أعداء دائمين لجميع القيم السماوية والإنسانية".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن الحداد العام فى عموم البلاد لثلاثة أيام اعتباراً من الأحد حدادا على ضحايا "تفجير الكرادة"الإرهابى وسط بغداد، الذى قتل خلاله 168 شخصا وأصيب 185 آخرون وفق مصدر أمنى بمحافظة بغداد.
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