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نائب بالمنوفية: نجحنا فى توفير أجهزة تحاليل كاملة بمستشفى أشمون العام

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قال النائب صابر عبدالقوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنه نجح فى توفير عدد من الأجهزة التى يحتاجها قسم التحاليل الطبية بمستشفى أشمون العام.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن ذلك لتفعيل القسم الداخلى بالمستشفى وتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك عن طريق اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية والذى تبرع بالأجهزة لخدمة أهالى مركزه، متابعا، شملت الأجهزة التى تم توريدها "جهاز تحاليل كامل، جهاز تحاليل كيمياء الدم سى بى سى، جهاز قياس غازات الدم، 5 ديب فريزر أدراج، و20 مروحة سقف توشيبا، 3 أجهزة تكييف كامل قوة 3 أحصنة.

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النائب صابر عبد القوى وبجوارة الاجهزة

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النائب يتابع نزول الاجهزة من السيارة

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الاجهزةلحظة دخولها المستشفي

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اقاربالنائب يتابعون نزول الاجهزة الى المستشفي

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السيارة محملة بالاجهزة


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