شرطة التموين: استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق قبل العيد

واصلت شرطة التموين حملاتها التموينية على الأسواق والمحلات استعداداً لعيد الفطر المبارك، ولملاحقة السلع الغذائية الفاسدة.

ونجحت الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية فى ضبط 30 طن لحوم وأغذية فاسدة قبل ترويجها فى الأسواق.

وشدد مساعد وزير الداخلية على استكمال الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوت المصريين ومنع الغش والتدليس.

الأجهزة الرقابية تضبط 25 طن سلع غذائية فاسدة بالمحافظات قبل العيد

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