7 نصائح ذهبية لتجنب التسمم الغذائى فى الصيف

التسمم الغذائى من المشاكل الشائعة خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار البعوض والحشرات، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الميكروبات وزيادة نمو البكتيريا المسببة للأمراض مثل السالمونيلا.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح المهمة لتجنب التسمم الغذائى، وذلك حسبما نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى، وتشمل:

1.إضافة الخل أو الليمون إلى اللحوم يجعلها آمنة، ويمنع نمو البكتيريا عليها، وبالتالى تقل فرص تسببها فى التسمم الغذائى.

2.عند طهى البرجر يجب التأكد من طهيه باستخدام درجة حرارة مرتفعة، ويجب ألا نعول كثيرا على لون اللحم ولكن يجب الاهتمام باستخدام حرارة مرتفعة للغاية.

3.تأكد من أن الأطعمة المجمدة تم حفظها فى عبوات محكمة الغلق ولا يوجد فيها أى قطع، حتى لا تتلوث بعد أن يتم إخراجها من المجمدة أو الفريزر.

4.اغسل يديك بالصابون والمياه الدافئة قبل وبعد إعداد الطعام، واغسل السكينة وأدوات الطبخ والطعام جيدا والأسطح التى سيتم تحضير الأكل عليها.

5.قم بفصل الأطعمة النيئة التى يتم طهيها عن الأطعمة التى يتم تناولها طازجة دون وضعها فى الفرن، حتى لا يحدث عدوى.

6.فى حالة تبقى كميات من الأكل بعد الانتهاء من الطعام يجب وضعه فى الثلاجة مباشرة حتى لا يحدث نمو للبكتيريا به، ويجب تجنب وضع الأكل فى المطبخ أو خارج الثلاجة لمدة تزيد عن الساعة أو الساعتين.

7.فى حالة تغير رائحة أو طعم الأكل يجب التخلص منه مباشرة حتى لا تتعرض لمشاكل صحية غير مرغوبة.

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