حبس عامل لشروعه فى قتل نجله بسبب تأخره فى العودة للمنزل بالوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل نجله، وكشفت التحريات أن المتهم عاتب المجنى عليه بسبب عودته فى وقت متأخر من الليل إلى المنزل، ونشبت بينهما مشادة كلامية مما دفع المتهم لإصابة المجنى عليه بسكين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بإصابة طالب بجرح نافذ بالصدر نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين أن والد المجنى عليه قذفه بسكين بسبب عودته متأخرا إلى المنزل، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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