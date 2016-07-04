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البرلمان يناقش عددا من الاتفاقيات وخروج بريطانيا من الأوروبى..17 يوليو

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البرلمان يناقش عددا من الاتفاقيات وخروج بريطانيا من الأوروبى..17 يوليو البرلمان يناقش عددا من الاتفاقيات وخروج بريطانيا من الأوروبى..17 يوليو
قالت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش عددا من القضايا الهامة عقب عيد الفطر المبارك أبرزها تشكيل عدد من لجان الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأخرى، إلى جانب حضور وزيرة التعاون الدولى لمناقشتها فى عدد من الاتفاقيات والقضايا الهامة.

وأضافت أنيسة حسونة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها يوم 17 يوليو الجارى للبدء فى مناقشة هذه القضايا، إلى جانب مناقشة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

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