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جامعة الزقازيق: اختيار 25 مدرب لمشروع "التعليم من أجل التنمية المستدامة"

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جامعة الزقازيق: اختيار 25 مدرب لمشروع "التعليم من أجل التنمية المستدامة" جامعة الزقازيق: اختيار 25 مدرب لمشروع "التعليم من أجل التنمية المستدامة"
أكد الدكتور إسلام حامد الأستاذ بجامعة الزقازيق، ومنسق مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة "التمبس الدولى"، أنه تم الانتهاء من اعتماد 25 مدرب أعضاء المشروع من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ليقوموا بالتدريب من 6 جامعات مصرية، وهم جامعات (الزقازيق والقاهرة والإسكندرية والفيوم وقناة السويس وهليوبلس الخاصة والجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بالإضافة لمعلمون من مدرسة "سيكم" الخاصة.

وتابع "وبذلك تكون قد اكتملت منظومة الاعتماد الخاصة بالمشروع، حيث تم الانتهاء من اعتماد مراكز التميز التدريبية بالجامعات، وكذلك اعتماد الحقيبة التدريبية للتعليم من أجل التنمية المستدامة".

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