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"مستقبل وطن" بالمنوفية يطالب الحكومة وضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار

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"مستقبل وطن" بالمنوفية يطالب الحكومة وضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار "مستقبل وطن" بالمنوفية يطالب الحكومة وضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار
طالب المهندس مصطفى بسيونى، أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، مجلس الوزراء، بوضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع السلع والمنتجات خلال الأيام المقبلة، وضبط السوق فى ظل ارتفاع الأسعار قبل عيد الفطر.

وأشار إلى أن التضخم فى أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر القليلة الماضية زاد على الحدّ المقبول والمنطقى، وينبغى أن تكون هناك وقفة قوية من جانب لضبط الأسعار.

وقال بسيونى: إن الارتفاع المفاجئ للأسعار لا يتوافق مع أجور معظم العاملين بالدولة، مطالبا وزارة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار والزيادة غير المبررة على المنتجات، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

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مصر 365

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