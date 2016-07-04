ضبط فرد شرطة كون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بعين شمس

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجلين خطر أثناء محاولتهما سرقة سيارة بشارع جسر السويس، تم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة عين شمس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع جسر السويس دائرة القسم، حيث اشتبهوا فى شخصين كانا بجوار إحدى السيارات بالشارع، وبمجرد اقتراب القوة الأمنية منهما حاولا الهرب فلاحقتهما القوة وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهم كانا يحاولان سرقة السيارة .

وبالكشف عن هويتهم تبين أنهم كلا من " محمود.خ.ح " 33 سنة عريف شرطة من قوة الإدارة العامة لإمداد الشرطة، " معتز.ع.م " 28 سنة عاطل، بالاشتراك مع متهم ثالث " حسن.ي.ح " 28 سنة عاطل تمكن من الهرب أثناء عملية الضبط مستقلا سيارة بدون لوحات معدنية " ملك المتهم الثانى "، حيث تم ضبطهما أثناء شروعهما فى سرقة السيارة رقم أ م ب 4921 نصف ملك " محمد دنجل دنجلاوى 45 سنة سائق، بأسلوب " كسر الزجاج باستخدام حجر " .

وباستدعاء المجنى عليه، اتهمهما والمتهم الهارب بالشروع فى السرقة، فتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق، وإخطار الإدارة التابع لها فرد الشرطة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

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