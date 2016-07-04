"الكهرباء": لا زيادة فى أسعار فواتير يوليو لحين تعديل خطة رفع الدعم

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن أسعار الكهرباء لشهر يوليو الجارى لن تشهد أى زيادة، لحين مراجعة الرئيس عبد الفتاح السيسى و إقراره مقترح الوزارة لتعديل خطة رفع الدعم.

وأوضح اليمانى، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الكهرباء مازالت تطبق وفقاً للزيادة التى تم تطبيقها العام الماضى، موضحاً أن الرئيس استثنى العام الماضى الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت أكثر من مقترح لإعادة هيكلة ورفع الدعم تدريجياً و سيتم عرضه على الرئيس السيسى و اختيار الأفضل والأنسب لصالح المواطنين.

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