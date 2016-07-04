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"الكهرباء": لا زيادة فى أسعار فواتير يوليو لحين تعديل خطة رفع الدعم

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"الكهرباء": لا زيادة فى أسعار فواتير يوليو لحين تعديل خطة رفع الدعم "الكهرباء": لا زيادة فى أسعار فواتير يوليو لحين تعديل خطة رفع الدعم
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الكهرباء لشهر يوليو الجارى لن تشهد أى زيادة، لحين مراجعة الرئيس عبد الفتاح السيسى و إقراره مقترح الوزارة لتعديل خطة رفع الدعم.

وأوضح اليمانى، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الكهرباء مازالت تطبق وفقاً للزيادة التى تم تطبيقها العام الماضى، موضحاً أن الرئيس استثنى العام الماضى الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت أكثر من مقترح لإعادة هيكلة ورفع الدعم تدريجياً و سيتم عرضه على الرئيس السيسى و اختيار الأفضل والأنسب لصالح المواطنين.

"الكهرباء" تعلن حالة الطوارئ بجميع الشركات استعداداً لعيد الفطر.. وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.. وإلغاء لإجازات رؤساء الشركات..ومحطات التوليد تحت تأمين الجيش و الشرطة
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مصر 365

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