ننشر خطتى "الحماية المدنية" بالقاهرة و الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفعت إدارتا الحماية المدنية بالقاهرة و الجيزة، درجة الاستعداد القصوى وتنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، استعدادًا لعيد الفطر المبارك و خروج المواطنين للمنتزهات بمجرد الانتهاء من الصلاة.

و شملت خطة الحماية المدنية بالقاهرة برئاسة اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير و مدير الإدارة، بتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المراسى النيلية و التحقق الدورى من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة لضمان سلامة المواطنين، وسيتم متابعة عمل مراسى النيلية بحديقة الأندلس وآخر على كورنيش المعادى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مرسى بالقرب من كوبرى عباس بمحافظة الجيزة و يجب الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من قبل أصحاب المراكب على رقم النجدة "122" لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع .

و تقوم إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع المسطحات المائية برئاسة اللواء حامد العقيلى مساعد الوزير لمتابعة سير المراكب النيلية و العائمات منعا لحدوث أى اشتعال و تقوم لانشات الإطفاء بمنع خطر امتداد النيران للمراكب، كما سيتم عمل حملات على العائمات لعدم السماح بالحمولة الزائدة و الزامهم بالسير في الأماكن المسموح بها مع توفير الإضاءة اللازمة أثناء السير، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف في مقدمة المراكب أو الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

كما ستقوم إدارة الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بتعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبو النمرس، كما تم وضع لانشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر ،كما سيتم تنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وذلك استعدادًا لعيد الفطر .

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