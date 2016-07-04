الأولى بـ"التعليم الزراعي": المحافظة على المذاكرة بانتظام سر تفوقى

قالت آية رجب محمد الفخراني، الحاصلة على المركز الأول في التعليم الزراعى علي مستوى الجمهورية، إن محافظتها على أداء الصلوات الخمسة في أوقاتها وعدم التفاتها إلى الدروس الخصوصية فى جميع المواد مثل أصدقائها والمحافظة على المذاكرة بانتظام منذ أول يوم دراسى كانت أسباب تفوقها وحصدها المركز الأول.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تلقت خبر حصولها من الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهنأها بحصولها على المركز الأول، مؤكد أنه هناك تكريم خاص لها و زملائها الأوائل بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وعقب ذلك انطلقت الزغاريد وعمت جميع أنحاء المنزل.

وتابعت:" كنت بذاكر فى اليوم ٥ ساعات وحصلت على دروس خصوصية فى بعض المواد الصعبة، والفضل فى حصولى علي المركز الاولي في المقام الأول يعود إلى أسرتي الذين بذلوا معي مجهودا كبيرا وهيأوا لى أجواء هادئة للمذاكرة"، مؤكدة أن مدرسيها بمدرسة السادات للتعليم الزراعى بذلو معها مجهودا رائعا ولم يبخلوا عليها بأى مساعدة، لافتة إلى انها ستكمل دراستها الجامعية حسب التنسيق المحدد.