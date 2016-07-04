رئيس المقاصة: ميدو جابر للزمالك؟ ' ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع '

قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة إنه لا توجد نية حاليا للاستغناء عن ميدو جابر جناح الفريق للزمالك أو أي ناد مصري.

وطلب الزمالك في جلسة مع مسؤولي مصر للمقاصة ثلاثة لاعبين وهم محمد مسعد ومحمود وحيد وميدو جابر.

وأضاف عبد السلام عبر قناة CBC extra: "أنا خارج مصر الآن، ولم أحضر الاجتماع لكني سمعت بما حدث وعلمت برغبة الزمالك في ضم هذه الأسماء".

وتابع "حتى الآن هناك رفض لبيع ميدو جابر لأن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع".

ثم استدرك "لكن إن وصله عرضا من خارج مصر فلن نقف في طريقه، وسنجتمع مع إيهاب جلال عقب عيد الفطر لتحديد الأسماء التي سنستغنى عنها".

"لا أعتقد أننا توصلنا لاتفاق مع الزمالك فالأمر مازال يُدرس والقرار النهائي لإيهاب جلال المدير الفني".

وأتم "نحاول تدعيم ومساعدة الجهاز الفني والقرار النهائي للمدرب، وسنقول له رأينا ومن حقه أن يأخذ به أو لا".