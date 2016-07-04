أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس المقاصة: ميدو جابر للزمالك؟ ' ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع '

Google+ Print
رئيس المقاصة: ميدو جابر للزمالك؟ ' ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع ' رئيس المقاصة: ميدو جابر للزمالك؟ ' ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع '

قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي للمقاصة إنه لا توجد نية حاليا للاستغناء عن ميدو جابر جناح الفريق للزمالك أو أي ناد مصري.

وطلب الزمالك في جلسة مع مسؤولي مصر للمقاصة ثلاثة لاعبين وهم محمد مسعد ومحمود وحيد وميدو جابر.

وأضاف عبد السلام عبر قناة CBC extra: "أنا خارج مصر الآن، ولم أحضر الاجتماع لكني سمعت بما حدث وعلمت برغبة الزمالك في ضم هذه الأسماء".

وتابع "حتى الآن هناك رفض لبيع ميدو جابر لأن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع".

ثم استدرك "لكن إن وصله عرضا من خارج مصر فلن نقف في طريقه، وسنجتمع مع إيهاب جلال عقب عيد الفطر لتحديد الأسماء التي سنستغنى عنها".

"لا أعتقد أننا توصلنا لاتفاق مع الزمالك فالأمر مازال يُدرس والقرار النهائي لإيهاب جلال المدير الفني".

وأتم "نحاول تدعيم ومساعدة الجهاز الفني والقرار النهائي للمدرب، وسنقول له رأينا ومن حقه أن يأخذ به أو لا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين