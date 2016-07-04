دويدار يرفض عرضا من رئيس القادسية الكويتي

رفض أحمد دويدار مدافع الزمالك عرضا شفويا من رئيس القادسية الكويتي لضم اللاعب خلال الصيف المقبل.

وانضم دويدار للزمالك من اتحاد الشرطة مطلع الموسم الماضي وحصد مع الفريق الثنائية المحلية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "تحدث الشيخ خالد الفهد الصباح لأحمد دويدار هاتفيا لاستطلاع رأيه حول ضمه".

وخاض دويدار تجربة احتراف في كاظمة الكويتي في 2013.

وأضاف "لكن اللاعب اعتذر وتمسك بالبقاء في الزمالك وتجديد تعاقده".

وكان نادي مصر للمقاصة قد طلب ضم دويدار في صفقة تبادلية مع الزمالك الذي أراد شراء ثلاثي الفريق ميدو جابر ومحمود وحيد ومحمد مسعد.