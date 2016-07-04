قبل ما تشتريها فى العيد.. اعرف الفوائد الصحية للمكسرات واختار اللى يناسبك

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للمكسرات، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "webmd"، وذلك:

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مع اقتراب العيد تبدأ الأسرة المصرية فى شراء الكعك والبسكويت والبيتى فور، والكثير من الأطعمة الأخرى المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة، ومنها المكسرات والشيكولاتة.1. اللوز: يتفوق على المكسرات الأخرى كلها فى نسبة الألياف والبروتينات، كما أنه غنى بالزنك وفيتامين "هـ" والكالسيوم والماغنسيوم، أيضا أثبتت الأبحاث أنه يساهم فى الحد من سرطان القولون.>2. عين الجمل: غنى بالأوميجا-3، وهى تساهم فى تحسين تدفق الدم، والحد من دهون الجسم ومقاومة الالتهابات، كما تقوى الذاكرة وتحسن قدرة المخ على حل المشاكل، وتحد من مستويات الكولسترول، كما تحسن جودة الحيوانات المنوية، وتعزز المزاج.>3. الكاجو: غنى جدا بالحديد، ويحتوى على كميات كبيرة من الماغنسيوم تساهم فى تقوية الذاكرة وتنظيم الضغط.>4. البندق: يحتوى على فيتامين "ب" مركب، وبالتالى فهو صحى للغاية بالنسبة للشعر والجلد، كما أنه غنى بالنحاس الذى يخفض الكولسترول، وأيضا يساهم البندق فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى.>5. الفستق: يقلل فرص الإصابة بسرطان الرئة، ويساعد فى علاج الضعف الجنسى، ويحمى الكبد من التلف، كما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات.

وفى حالة القدرة على عدم شراء المكسرات السابقة بسبب ارتفاع ثمنها، فيمكن تناول الفول السودانى الذى لا يقل عنها فائدة، ويتمتع بخواص رائعة فى تحسين صحة المخ لأنه غنى بحمض الفوليك، كما أنه يحتوى على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة التى تساهم فى حماية القلب والأوعية الدموية.

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