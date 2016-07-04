إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمخيم قلنديا

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحى أحدهم وصفت حالته بالخطيرة فى مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة فى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينى من الوصول إلى المصابين والدخول إلى مخيم "قلنديا"، وأطلق الجنود قنابل الغاز والصوت نحو سيارات الإسعاف التى حاولت التقدم، رغم ورود اتصالات بوجود إصابات فى صفوف المواطنين داخل المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة محاور، وطالبت سكان المنازل المحيطة بمنزلى الشهيدين عنان أبو حبسة وعيسى عساف بإخلائها تمهيدا لهدمها؛ ما أدى لاندلاع مواجهات بينها وبين الأهالى.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط بكثافة نحو المواطنين المنتشرين بكثافة فى المخيم، فى حين رد الشبان الفلسطينيون عليها بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

وبحسب شهود عيان، اقتحمت قوات خاصة من المستعربين (جنود إسرائيليون بزى فلسطينى) المخيم بسيارات ذات لوحة تسجيل فلسطينية، فاكتشفها الشبان وهاجموها قبل أن تتوغل قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم لإنقاذ القوة، كما أغلقت الشوارع المؤدية إليه ومنعت الخروج والدخول إليه بشكل نهائى.

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