أخبار ليبيا..انطلاق عملية ?"جبين المجد?" فى ليبيا لتحرير مناطق ببنغازى

أعلنت غرفة ?عمليات الجيش الليبى،الأحد، عن انطلاق عملية ?"جبين المجد?" لتحرير منطقة "الصابرى وسوق الحوت" فى مدينة بنغازى.

وذكر مكتب الإعلام للقيادة العامة للجيش الليبى- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مساء اليوم- أن عملية "جبين المجد" أنطلقت اليوم لتحرير منطقة الصابرى وسوق الحوت فى مدينة بنغازى، مضيفا أنه تم السيطرة على مصيف المعلمين ?بالمحور الغربي? لمدينة بنغازى وبوابة قنفودة.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت غرفة عمليات سلاح الجو الليبى، تنفيذ طلعات قتالية مكثفة على محور وسط البلاد "سوق الحوت" فى مدينة بنغازى، مشيرة إلى أن الضربات الجوية كانت دقيقة.

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