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توقيع الكشف الطبى على 20 ألف مريض بالكروت الذكية من أصحاب معاش الضمان

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توقيع الكشف الطبى على 20 ألف مريض بالكروت الذكية من أصحاب معاش الضمان توقيع الكشف الطبى على 20 ألف مريض بالكروت الذكية من أصحاب معاش الضمان
أكدت الدكتورة هالة ماسخ، مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 20 ألف مريض من المشتركين فى البرنامج منذ بدءه وحتى الآن.

وقالت هالة ماسخ لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج يقدم خدمات صحية مجانية للمرضى غير القادرين فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، مضيفة أنه جارٍ حاليا ضم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى إلى البرنامج لبدء تلاقيهم كافة خدمات الرعاية الصحية.


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