عودة حركة قطارات "طنطا - المنصورة" بعد التفاوض مع عمال غزل المحلة

أعادت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، حركة قطارات طنطا المنصورة فى الاتجاهين بعد قطع عمال شركة غزل المحلة شريط السكة الحديد بمحطة الغزل، احتجاجا على تعطل قطار المحلة السنطة>ووضع العمال الفلنكات والأخشاب على القضبان واستمرت حركة القطارات متعطلة لمدة ساعتين.

وتفاوض اللواء دكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة، واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير الأمن، لفرقة شرطة المحلة مع العمال وتم إزالة الفلنكات والأخشاب، وإحضار جرار لسحب القطار المعطل وعادت حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة.

عمال غزل المحلة يقطعون حركة قطارات السكة الحديد بسبب تعطل قطار السنطة

>