اجتماع لـ"تضامن النواب" 17 يوليو لوضع أجندة عمل لنهاية الدورة البرلمانية

قال حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا فى 17 يوليو الجارى لبحث عدد من القوانين التى تم إحالتها من البرلمان، بالإضافة إلى مناقشة مطالب أصحاب المعاشات.

وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة سيضعون خلال الاجتماع جدول أعمالهم بعد عيد الفطر وحتى انتهاء الدورة البرلمانية الأولى وأولويات القوانين التى ستناقشها اللجنة.

عضو بـ"تضامن البرلمان": سنطالب بزيادة نسب المعاشات وذوى الاحتياجات

>