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صرف صحى القاهرة: الإنتهاء من إصلاح خط صرف شبرًا الخيمة خلال 3 ساعات

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صرف صحى القاهرة: الإنتهاء من إصلاح خط صرف شبرًا الخيمة خلال 3 ساعات صرف صحى القاهرة: الإنتهاء من إصلاح خط صرف شبرًا الخيمة خلال 3 ساعات
أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح الكسر فى خط صرف صحى شبرًا الخيمة فى غضون ثلاث ساعات من الان.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن سبب كسر الخط يرجع لتقادم عمرة الذى تخطى الـ35 عام، ومع تزايد الضغوط تسبب فى كسرة.

وأشار إلى أنه فور تلقى الشركة بلاغ بكسر الخط توجه هو وفريق عمل من الشركة لسرعة إصلاح الكسر حتى تتمكن الشركة من عودة المياه للمناطق المتأثرة بسبب كسر خط الصرف الصحى.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قد تقدمت باعتذار لاهالى مناطق أم بيومى منطى شارع أحمد عرابى _ وبعض مناطق غرب شبرا الخيمة عن قطع المياه عن هذه المناطق وذلك لحدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة من الانقطاع ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.

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