بلدية السر تستعد للعيد بتجهيز الساحات وتركيب العقود المضيئة

م. ماجد الراجحي

استعدت بلدية السر بالفيضة مبكراً لعيد الفطر المبارك بتجهيز الحدائق والساحات وتركيب ألعاب جديدة للأطفال وتزيين الشوارع الرئيسية بمركز السر والقرى التابعة لخدمات البلدية.

وقال رئيس بلدية السر م. ماجد بن ضحيان الراجحي إن بلدية السر ومن منطلق حرصها على راحة ورفاهية المواطن، فقد قامت بتكثيف جهودها بمجال النظافة والرقابة على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة والتأكد من عدم زيادة الأسعار خلال هذه الأيام وتجهيز الساحات وتركيب العاب للأطفال بالحدائق وتجهيز المسطحات لاستقبال الزوار خلال أيام العيد كما قامت البلدية بإنارة المدخل الشمالي لمركز السر و القرى المشمولة بخدمات البلدية وأضاف المهندس الراجحي بأن البلدية تقوم حاليا بسفلتت الساحات أمام المساجد والشوارع الفرعية وتركيب عقود الزينة ولوحات التهاني بالشوارع الرئيسية والتنسيق مع مكتب الأوقاف والمساجد لعمل نظافة شاملة لمصليات العيد.