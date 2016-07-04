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صحة المدينة تعلن دوام المراكز الصحية خلال إجازة العيد

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حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الصحة العامة، دوام مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل وخارج منطقة المدينة والتي ستعمل خلال فترة عيد الفطر للعام الحالي 1437هـ وذلك على النحو التالي: أولاً المراكز الصحية داخل المدينة المنورة وهي الخندق، الجويزيات، أحد، الحزام، المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الصافية، ثانياً المراكز الصحية خارج المدينة المنورة "المحافظات" وهي الإقيفة، السميري، الأربعين، الصخيرات، المنشية (العلا)، بدر، سلطانة، الحناكية، المهد، العيص، الفقير، أما المراكز الصحية بالقرى فهي مكلفة بالعمل جميعها.

من جانبه أكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة المدينة د. أيمن ينبعاوي، بأن مراكز الرعاية الصحية التي كلفت بالعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك تم دعمها كما هو معتاد بجميع الاحتياجات الطبية من تجهيزات ومستلزمات علاجية ودوائية، كما تم توفير الكوادر البشرية الطبية والفنية اللازمة لهذه المراكز بحسب احتياج كل مركز، داعياً جميع الموظفين الذين تم تكليفهم للعمل خلال هذه الفترة إلى الالتزام بفترات دوامهم وتواجدهم في مواقعهم لتقديم الرعاية الصحية الفورية للمرضى والمراجعين.

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