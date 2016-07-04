حدائق ومتنزهات الرياض تتزين لعيد الفطر.. ومسرح للفنون الشعبية بـ «درة الحدائق»

جهزت أمانة الرياض خطة متكاملة للاستفادة من المتنزهات والحدائق الكبرى بمدينة الرياض في معايدة سكان العاصمة من المواطنين والمقيمين بباقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض التراثية والعروض المرئية التفاعلية والمشاهد المسرحية الكوميدية وعروض الشخصيات الكرتونية، بهدف إتاحة الفرصة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بالعيد.

واوضح مدير الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، المشرف العام على احتفالات العيد، م. إبراهيم بن ناصر الهويمل، انه تم تجهيز مسرح ضخم مزود بشاشة عملاقة بمساحة 260م 2 بمتنزه الملك عبدالله بحي الملز، لتقديم عروض مرئية تجمع بين الحقيقة والخيال، بالإضافة إلى باقة من الفعاليات الموجهة للأسرة والطفل منها أوبريت للأطفال حول فرحة العيد، وتطور مظاهرها ومسابقات ترفيهية ومشاهد كوميدية.

واشار إلى ان الأمانة من خلال المسرح بمتنزه الملك عبدالله تقدم عروضا فكلورية وتراثية منها العرضة السعودية والسامري، وعروض الجاليات العربية والإسلامية بالمملكة، ولوحات فلكلورية من جميع مناطق المملكة، إلى جانب عروض النافورة التفاعلية والتي تستقطب أعداداً كبيرة من زوار المتنزه بينما خصصت الأمانة متنزه الملك سلمان في بنبان في برنامج احتفالات العيد لتقديم فعالية الهجانة والتي تقدم لأول مرة في احتفالات العيد هذا العام إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية، في حين تم تخصيص برنامج عيد الرياض بحديقة الحيوان لاستقبال أطفال العاصمة بعدد من الفعاليات المتميزة منها فعالية بعنوان تعلم مع الحيوانات، ومسيرة كرنفالية للأطفال.

وقال م. الهويمل ان فعاليات عيد الرياض تتواصل في حديقة المعالم والتي تعد من أحدث الحدائق التي تم افتتاحها مؤخراً بمدينة الرياض من خلال فعالية "رحلة بين المعالم" والتي تستفيد من أضواء الحديقة على مجسمات ونماذج لأشهر المعالم التاريخية والحديثة في جميع أنحاء العالم مثل تاج محل، وبرج إيفل والأهرامات وغيرها.

وتستقبل حديقة مناخ الملك عبدالعزيز "درة الحدائق" العائلات طوال أيام العيد بدءا من السابعة مساءً وحتى منتصف الليل بعدد من الفعاليات المتميزة منها السوق الشعبي وساحة الألعاب وفعاليات مسرح الطفل وفعالية التعلم بالترفيه وعدد كبير من الفعاليات والألعاب الشعبية المفتوحة والتي يسمح للزوار بالمشاركة فيها.

كما خصصت أمانة العاصمة ساحة متنزه شرق الرياض بحي القادسية لمعايدة الشباب والرجال بعدد من الفعاليات التي تناسب اهتماماتهم مثل منافسات بطولة الأمانة لكسر حاجز الزمن للسيارات والدراجات النارية وعروض السيارات المعدلة ومنافسات البطولة الرابعة للأوتوكروس والتي يتنافس من خلالها عشاق سباقات السيارات في تجاوز التقاطعات في ميدان تم تجهيزه بكل ما يلزم لذلك.

مسرح للفنون الشعبية بحديقة المناخ

إقبال كبير على حدائق الرياض في العيد

م. إبراهيم الهويمل