«قصر الحكم» و«حي البجيري» يربطان ذاكرة الرياض بحاضرها في احتفالات العيد

تستضيف منطقة "قصر الحكم" و"حي البجيري" بالدرعية التاريخية فعاليّات عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض ضمن حزمة من البرامج والأنشطة التي تمزج بين أصالة الماضي الظاهرة في قيمة المكانين وخصوصيتهما الوطنيّة والوجدانيّة والتراثية، وبين روح المعاصرة البارزة في استخدام الوسائل التكنولوجيّة الحديثة ضمن معظم الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتثقيفية الموجهّة إلى كافّة شرائح المجتمع بهدف توفير بيئة احتفاليّة حضاريّة وآمنة تنسجم مع تطلّعات سكّان مدينة الرياض وزوارها.

مسرحيات للطفل وألوان شعبية وبرامج ترفيهية وتثقيفية ومعارض للأسر المنتجة

وأوضح مدير إدارة التطوير العمراني بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالله بن حمد الركبان أن الفعاليّات والأنشطة التي تنفذها الهيئة خلال أيام عيد الفطر المبارك بمدينة الرياض والمقامة في منطقتي قصر الحكم وحي البجيري لهذا العام 1437هـ تحظى بدعم كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيّده الله، ومن سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، ومن أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، مبيناً أن اهتمامهم أسهم في تكامل جهود كافّة الجهات المعنيّة ويسعى إلى إنجاح احتفال المدينة الرسمي بالعيد على جميع الأصعدة.

أصالة التراث

جدار المصمك يرصد التحول الذي شهدته العاصمة في كافة الجوانب ويبرز نموها الحضري

في قصر الحكم

وأشار الركبان إلى أن منطقة قصر الحكم ستحتضن العيد الرسمي بمدينة الرياض لما تمثله المنطقة من أهميّة كبرى وقيمة وطنيّة وتراثيّة تضم عدداً من المعالم التاريخيّة البارزة في مقدمتها قصر الحكم وحصن المصمك اللذان واكبا انطلاقة الدولة السعوديّة الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.

الفعاليات تنطلق الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 مساءً خلال أيام العيد الثلاثة

وأضاف: فعاليّات منطقة قصر الحكم ستنطلق خلال أيام العيد الثلاثة من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 مساءً، وتتسم بتنوّع البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات وتطلعات كافّة مرتادي المنطقة باختلاف فئاتهم العمريّة، وتتوزّع الأنشطة بطريقة متقنة في ساحة المصمك وميدان العدل بتناسق يتيح للزوّار إمكانيّة التنقّل فيما بين الفعاليّات بسلاسة ومرونة، إلى جانب توفير ما يزيد عن 2700 مقعد متاح للزوّار في مناطق متفرقة بالقرب من كافة الفعاليّات التي تستضيفها المنطقة لتوفير مساحة مناسبة للاسترخاء والراحة".

ذاكرة الرياض

وبيّن مدير إدارة التطوير العمراني بالهيئة أن ساحة المصمك بمنطقة قصر الحكم ستشهد تدشين سمو أمير منطقة الرياض لعيد المدينة الرسمي بمشاركة الأهالي والسكّان وسط أجواء احتفاليّة يواكبها عرض تفاعليّ على جدار المصمك يحمل عنوان "ذاكرة الرياض"، يتزامن معه مشاركة الراوي بحكايات ترصد التحول الذي شهدته مدينة الرياض في كافة الجوانب، وتبرز النمو الحضري والنقلة النوعيّة التي أسهمت في تغيّر نمط الحياة في المدينة.

العرضة السعوديّة

وأكد الركبان أن العرضة السعوديّة ستكون حاضرة خلال فعاليّات العيد، وستقام في ساحة المصمك طيلة الأيام الثلاثة بتنفيذ من فرقة الدرعية للفنون الشعبيّة، وستأتي هذه الفعاليّة متناغمة مع المؤثرات البصريّة الرقمية والعروض الصوتيّة لإيجاد جوٍ من الابتهاج لدى زوّار منطقة قصر الحكم أثناء مشاهدتهم للفلكلور الشعبي السعودي، كما وفرت الهيئة قرابة 1300 مقعد ليتسنى للمرتادين قضاء وقت ممتع خلال تفاعلهم مع الأنشطة المقامة في ساحة المصمك.

ميدان العدل

وأشار إلى أن ميدان العدل سيحتضن العديد من الفعاليات البارزة، من أبرزها استضافة 48 أسرة سعوديّة منتجة وحرفيّة، ضمن برامج دعم الكفاءات الوطنيّة التي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً، لذلك عمدت إلى تهيئة مناخ استثماري محفز وآمن تتوفّر من خلاله احتياجات الأسر والزوّار، إضافة إلى اختيار المواقع المخصصة لمنصّات البيع بعناية، حيث ستتوزّع على ثلاثة مواقع محيطة بالميدان، وتحيط بالعديد من الفعاليّات البارزة التي ستحتضنها منطقة قصر الحكم خلال أيام العيد.

أربع خيام ترفيهيّة للأطفال

وأضاف: تتضمن ساحة ميدان العدل مساحة ترفيهيّة ابتكاريّة تشمل أربع خيام تعليميّة مخصصة للأطفال، هنّ (خيمة الطبيب، خيمة العالم، خيمة الفنان، خيمة الإعلامي)، وتهدف إلى منح الأطفال جواً يمزج بين التعليم والترفيه عبر تقديم المعلومة بشكل تفعاليّ تحت إشراف نخبة متخصصة في المجالات العلميّة والفنيّة والإعلاميّة.

حي البجيري

وأوضح مدير إدارة التطوير العمراني بالهيئة أن "حي البجيري" بالدرعية التاريخية أكمل كافّة استعداداته وارتدى حلّة الابتهاج تأهبا لاستقبال سكّان العاصمة وزوّارها خلال أيام العيد، وقال: احتضان الحي لفعاليّات العيد يأتي للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهد في السنة الماضية إقبالاً كبيراً تجاوز 60 ألف زائر يومياً، وسيحمل العيد في الحي هذا العام عنوان "هل هلاله"، تعبيراً عن مشاعر الفرح والسرور المصاحبة لقدوم هلال عيد الفطر المبارك، وتجسيداً لمكانة الحيّ بوصفه من أبرز المعالم الحضاريّة والتي أصبحت إحدى المقاصد الرئيسية لسكّان مدينة الرياض.

وتابع: الهيئة وفّرت في "حي البجيري" 1260 مقعداً منتشراً في الساحة وحديقة المطويّة، وجهّزت الحيّ بالمنصّات التفاعليّة، وهيأته بكافة المتطلبات الرئيسية كالأنظمة السمعيّة والبصريّة، وخصصت أماكن محددة لاستراحة المشاركين في الفعاليّات بهدف توفير بيئة محفّزة على إنجاز العمل بما ينسجم مع تطلّعات مرتادي الحيّ في أيام العيد المبارك.

الدرعيّة التاريخية

وأبان الركبان أن حي البجيري يضم العديد من الفعاليّات المتنوّعة ذات الطابع الثقافي والأدبي والتراثي، ومنها "خيمة المدهال" التي تحتضن نخبة من الشعراء والرواة والمنشدين المتألقين في ميدان الشعر والرواية، والتي ستتيح للزوّار والمرتادين فرصة الاستمتاع بالبيئة التي تزاوج بين عراقة الماضي وروح الحاضر دون أن تغفل دورها المعرفي في الحفاظ على الموروثات والمساهمة في نقلها من جيل إلى آخر.

وكشف الركبان عن أن الهيئة خصصت مساحة للمقاهي والجلسات التراثيّة داخل حيّ البجيري واستوحت في تصميمها النمط العمراني النجدي الذي يمثّل الهوية العمرانيّة لمنطقة الدرعيّة التاريخيّة، وتقع بالقرب من موقع فعاليّة درب الفنون التي تأتي بالتعاون مع مركز "جادة أما للفنون" بهدف دعم التجارب الواعدة في الفنون البصرية من تشكيل وتصوير ضوئي وتصميم ونحت وغيرها، إضافة إلى منح الزوّار فرصة التعرّف على أعمال المبدعين السعوديين في مجالات الفنون المختلفة، وهي إحدى المنصّات التي تسعى لنشر الوعي والثقافة بقالب فنيّ.

مسرح حديقة المطويّة

وتابع: الطفل يمثل أحد أبرز الشرائح الاجتماعيّة المستهدفة في فعاليّات العيد المقامة بحي البجيري، لذلك وضعت الهيئة ضمن أنشطتها عروضاً للطفل يقع في حديقة المطويّة التي تُعد من المعالم البارزة في الحي، وسيضم المسرح العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتثقيفية تتنوع فيما بين عروض ومسابقات، ومن المقرر أن تنطلق فعاليّاته خلال أيام العيد عقب صلاة المغرب، ابتداءً عرض "السنافر"، وتليها عروض لمهارات كرة القدم إضافة إلى المسابقات الحركيّة وعروض البالون الراقص، إلى جانب عمل مخصص للأطفال سيجري عرضه على شاشة ضخمة بساحة حي البجيري، وغيرها من الفعاليّات الجاذبة للأسرة والطفل.

التطبيقات الذكية

واختتم الركبان حديثه بالإشارة إلى أن الهيئة وفرت وسائل متعددة ومبتكرة لتسهيل وصول سكّان مدينة الرياض وزوّارها إلى الأماكن التي ستحتضن الفعاليّات في أيام عيد الفطر المبارك، وأتاحت إمكانيّة استخدام حافلات ترددية مجانيّة بحي البجيري بالدرعية التاريخيّة لتنقل الزوّار من المواقف المخصصة لمركباتهم إلى مواقع الاحتفال، وتتيح فرصة الاستفادة من التطبيقات المتوفرة على الأجهزة الذكيّة والمتخصصة في خدمات النقل داخل مدينة الرياض، ومنها تطبيق "كريم"، الذي سيقدّم لسكّان العاصمة الراغبين بالتوجّه إلى منطقة قصر الحكم وحي البجيري خصماً تبلغ نسبته 50 بالمئة.

وتابع: يأتي كذلك تطبيق "دليلة الرياض" كأحد أبرز التطبيقات التي تساعد قائدي المركبات على تحديد الطرق الأكثر انسيابيّة وتجعلهم قادرين على تفادي أي اختناقات مروريّة وهم في طريقهم إلى مواقع الاحتفالات، كما يشمل التطبيق إمكانية معرفة الطرق المغلقة أو تلك الخاضعة لتحويلات مروريّة.

م. عبدالله الركبان

العرضة في ساحة المصمك

جانب من العرضة

جانب من لوحات العيد في حي البجيري

عروض للأطفال في احتفالات حي البجيري

فلكور السامري في احتفالات البجيري

ميدان العدل في منطقة قصر الحكم