بغداد: انتحاري يرتكب مجزرة في الكرادة.. والغضب الجماهيري يجعل العبادي ينسحب من زيارة الموقع

فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه، بعد منتصف مساء السبت في منطقة الكرادة المكتظة بالناس، مما تسبب بوقوع العشرات من الأبرياء وإصابة المئات فضلا عن تمير الممتلكات العامة.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، امس، عن حصيلة شبه نهائية لـ"الاعتداء الإرهابي" في منطقة الكرادة وسط العاصمة، مشيرة إلى مقتل 95 شخصاً وإصابة اكثر من 130 آخرين، فيما اكدت ان رئيس الوزراء زار موقع التفجير وانسحب بعد غضب جماهيري.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي ان "تفجير الكرادة يوم امس، يذكرنا بالالام 2007 والتفجيرات التي تبناها الارهاب بكثرة في مناطق متفرقة من بغداد"، مبينا ان "تفجير السبت استهدف اكبر تجمع للمواطنين في بغداد".

وحمل الربيعي "الاستخبارات مسؤولية هذه التفجير"، مشددا على ضرورة "دعم الاجهزة الامنية لتفادي التفجيرات".

وأكد الربيعي "لو كانت المواطنين متعاونين وانسحبوا من الانفجار لكي يتدخل رجل الامن فقط، لكانت الخسائر بالارواح"، لافتة الى ان "القوات الامنية من عمليات بغداد ووزارة الداخلية تعلم ان هناك مشاكل استخباراتية وان التفجيرات ستحصل كرد فعل عن الفلوجة، لكن الخطط الامنية بائسة، وعدم الاستجابة لمطالبنا التي نادينا بها عدة مرات والتي تتضمن رفع المخازن التجارية من منطقة الكرادة وتفتيش هذه المنطقة من العصابات والمسلحين غير نظاميين".

وأعلن تنظيم داعش في بيان تبنيه للهجوم، مؤكدا ان احد مقاتليه نفذه بسيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، بحسب ما نقل موقع "سايت" الأميركي التي يتابع المواقع المتطرفة.

يأتي التفجير بعد اسبوع من استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة، معقل المتطرفين على بعد 50 كلم غرب بغداد.

وقال العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد "الجهد مستمر للقبض على هؤلاء المجرمين الذين حاولوا قتل البسمة".

واضاف ان "هذه الدماء الطاهرة لن تنثينا عن القضاء على داعش الارهابي".

وانتزع التفجير الذي خلف اضرارا مادية لا يمكن حصرها فرحة الانتصار باستعادة الفلوجة والقضاء على مجموعة كبيرة من عناصر التنظيم المتشدد خلال فرارهم الثلاثاء والاربعاء عبر صحراء الانبار.

وألقى عشرات الشبان في موقع الانفجار باللوم على رئيس الوزراء الذي تفقد المكان ورشقوا موكبه بالحجارة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الشبان الغاضبين يهاجمون الموكب الذي تمكن من المغادرة.

وقطعت السلطات الطريق المؤدية الى موقع التفجير بحثا عن مفقودين واطفاء الحرائق.

وكانت الكرادة التي تقطنها غالبية شيعية منطقة سكن رئيس الوزراء قبل توليه المنصب قبل نحو عامين.

واحترق على الاقل مبنيين كبيرين يشكلان مركزا للتسوق، الى جانب عشرات المحلات التجارية الاخرى والمساكن المجاورة.

وعلمت فرق الاطفاء منذ الساعة الواحدة فجر الاحد حتى منتصف النهار لاطفاء للحرائق الهائلة التي اندلعت.

وافاد مراسل فرانس برس ان 14 سيارة اسعاف كانت لاتزال حتى منتصف النهار في موقع الحادث، اضافة الى عشرات من سيارات الاطفاء.

وحاصرت النيران عشرات الشباب في داخل المحال التجارية ونجا قسما منهم وقتل اخرون بحسب مصادر أمنية بسبب صعوبة الوصول الى الضحايا.

وقتل في الحادث اربعة شبان من اسرة واحدة من بلدة العزيزية في محافظة واسط حسبما افاد احد اقاربهم.

وقال حسين علي هادي (24 عاما)، بينما كان يحتسب الذين فقدهم بالتفجير "فقدت ياسر واكرم ومصطفى ما اعرفه حتى الان ان سبعة من اصدقائي قتلوا في الاعتداء".

واضاف الشاب الذي قضى ليلته محاولا إنقاذ الضحايا "كل عيد تتكرر هذه المأساة، نريد ان نفرح بالعيد، لكن يبدو انها انتزعت منا كعراقيين".

وانتقد شخص آخر الإجراءات الأمنية التي تحيط بالمكان قائلا "أقاموا حاجزا للتفيش في هذا الاتجاه مهمتهم فقط زيادة الازدحام".

واضاف "اما الحاجز الاخر فتديره مجموعة من الاكراد يرفعون علم اقليمهم" في اشارة الى الحرس الرئاسي في منطقة الجادرية المجاورة.

وكان معدل التفجيرات في بغداد تراجع فور استيلاء التنظيم المتطرف على مساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد في يونيو من عام 2014 .

والتفجير يثبت ان التنظيم المتطرف ما زال قادرا على ارتكاب اعتادءات رغم النكسات العسكرية التي لحقت به مؤخرا.

يذكر ان التنظيم سيطر في يونيو 2014 على مساحات شاسعة من اراضي العراق، غير انه اضطر الى التراجع امام تقدم القوات الحكومية.

مدنيون يحملون جثة شخص قتل في تفجير الكرادة (رويترز)

رجال الإطفاء يبردون أحد المباني المحترقة بعد السيطرة على النيران