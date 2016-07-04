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احذر.. تعرض الأطفال للشمس فى عمر مبكر يرفع فرص إصابتهم بالسرطان

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احذر.. تعرض الأطفال للشمس فى عمر مبكر يرفع فرص إصابتهم بالسرطان احذر.. تعرض الأطفال للشمس فى عمر مبكر يرفع فرص إصابتهم بالسرطان
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هناك ضرورة لحماية الأطفال من أشعة الشمس، لا سيما خلال تلك الفترة من العام التى تتسم بارتفاع شديد فى درجات الحرارة.

وعرضت الصحيفة عدة تقارير ذكرت أن تعرض الأطفال فى وقت مبكر من أعمارهم ربما يعرضهم لزيادة فرص الإصابة بالسرطان، خصوصا سرطان الجلد، ولا يستثنى من ذلك أحد خصوصا الأطفال ذوى البشرة السمراء الذين لا يعنى كون بشرتهم سمراء أنهم بمعزل عن هذا.

ولفتت الصحيفة إلى أن سبل الحماية قد تتضمن وضع المزيد من الكريمات المضادة للشمس، لكنها ذكرت أن ذلك فى المقابل يسبب خطورة قصوى على الأطفال، لأن الجلد الحساس لديهم يمتص المواد الكيميائية الموجودة فى المراهم وكريمات "الصن بلوك" بشكل أسرع ما يمكن أن يعرضهم للخطر.

واعتبرت الصحيفة أن حل وضع الكريمات لحماية الأطفال من أشعة الشمس يعد حلاً غير مناسب، لما لهذه الكريمات من خطورة على جلود الأطفال، حيث يبدو الحل الأنسب متمثلا فى تجنيب هؤلاء الأطفال التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصا إذا ما كانوا فى أعمار صغيرة جدا.


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