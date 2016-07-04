اليوم.. افتتاح منزل كوبرى الملك فيصل بأسيوط بتكلفة 25 مليون جنيه

يفتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اليوم الاثنين، منزل كوبرى الملك فيصل الجديد من الناحية الشرقية اتجاه الخزان الصغير، وذلك لتخفيف الاختناق المرورى، وربط الطرق ببعضها ضمن خطة التطوير المستهدفة من الدولة بتكلفة تقديرية بلغت 25 مليون جنيه لخلق محور مرورى جديد داخل مدينة أسيوط وربط شرق المدينة بغربها، وذلك لعبور المنزل أعلى خطوط السكة الحديدية " القاهرة – أسوان " بتنفيذ شركة المقاولون العرب.

يذكر أن منزل كوبرى الهلالى الجديد يمتد بطولة 300 متر وبعرض 7 أمتار واستغرق تنفيذه 12.

- اعتماد 43 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لاستكمال منزل كوبرى فيصل بأسيوط